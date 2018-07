Astúries El fiscal del judici contra l'exlíder del sindicat Soma: «Era l'amo»

Un mes després de la primera sessió, el judici contra l'exlíder del sindicat Soma, José Ángel Fernández Villa, va quedar vist per a sentència després que les parts elevessin a definitives les seves peticions. Tant la Fiscalia com l'acusació particular consideren que durant les sessions van quedar acreditats els càrrecs que se li imputen a l'acusat. «Villa era l'amo», va destacar el fiscal. Villa només va intervenir per assegurar que els eus «dèficits físics em fan estar confós».