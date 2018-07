Busquen un violador i assassí fugit durant un permís penitenciari

La Policia Nacional va difondre a través de les xarxes socials una fotografia d'un reu que no va tornar a la presó càntabra del Dueso després d'un permís penitenciari d'una setmana i va apel·lar a la col·laboració ciutadana per a la seva localització. El reclús, Guillermo Fernández, va ser condemnat a 26 anys i sis mesos de presó per violar i assassinar en una cafeteria de Vitòria una empleada de la neteja l'any 2000, i compta amb una altra condemna de nou anys per una altra agressió sexual comesa abans.

«Guillermo Fernández Bueno és un violador i assassí que s'ha fugat de la presó de Santoña (Santander) en un permís», va explicar la Policia a través de Twitter per intentar localitzar-lo gràcies a l'ajuda dels ciutadans.

El fugat hauria d'haver tornat a la presó diumenge després de gaudir d'un permís d'una setmana. En no tornar, des de la presó de Santoña van enviar a primera hora de dilluns una comunicació a totes les direccions de la Policia Nacional i les zones de la Guàrdia Civil per posar en marxa el dispositiu per a la seva recerca i detenció.

Per a això, les unitats de tots dos cossos, també les especialitzades en violència contra la dona, i les seves patrulles compten amb una fotografia i la descripció del reclús per «estar atents» per si el veiessin a algun lloc, tant a la comunitat autònoma de Cantàbria com a la resta de comunitats, ja que «es desconeix» on pot estar i ja han passat diversos dies des de l'inici del permís.

Fonts policials van assenyalar que la recerca és «global», a tot l'Estat, perquè aquest home ha pogut acudir «a qualsevol lloc» durant el seu permís.