Casado rebutja la petició de proporcionalitat als òrgans del partit de Sáenz de Santamaría

El president del PP, Pablo Casado, va rebutjar la petició la seva contrincant a les primàries del partit, Soraya Sáenz de Santamaría, que el 43% de representants dels òrgans del partit siguin persones que van avalar la seva candidatura, i li va oferir incorporar membres valuosos del seu equip, però sense posar «etiquetes». «No es pot passar de la llista més votada a la proporcionalitat en només dos dies», va assenyalar Casado, que va qualificar de «magnífica» la conversa amb Sáenz de Santamaría, però va destacar que no es tracta de negociar «un pacte d'investidura entre adversaris polítics» sinó d'arribar «a un acord entre companys».

A darrera hora de la nit es va conèixer que l'equip de Sáenz de Santamaría va rebutjar l'oferta formulada per la nova direcció per integrar només dos dels seus membres al nou Comitè Executiu del partit. En la reunió que van mantenir els diputats José Luis Ayllón i Javier Maroto, des de l'equip de Casado es va oferir integrar a la nova direcció del PP com a secretaris d'àrea els exministres Fàtima Bañez i Íñigo de la Serna, el que va ser rebutjat.

Casado va afirmar que «volem comptar amb persones que han anat a la seva llista o que formen part de províncies o autonomies que hagin tingut un major suport cap la seva candidatura, però això no és una negociació d'un pacte d'investidura entre adversaris, sinó un acord entre companys», incidint que vol «comptar amb els millors». En aquest sentit, va rebutjar parlar d'«una negociació entre diferents equips». «Hi ha hagut un congrés que ha delimitat qui ha de liderar la construcció d'equips», va puntualitzar, abans d'asseverar que «les persones no estan etiquetades».

«No parlarem de qui va donar suport a qui, vull comptar amb els millors i fer un projecte en el qual tots se sentin representats i tinguin oportunitats de treballar tant al Comitè Executiu com als grups parlamentaris i òrgans del partit», va reiterar Casado. Per això, com ja va fer en el seu discurs de clausura del congrés dissabte passat, va repetir que al PP «no hi ha ni bàndols ni equips que hagin de negociar res perquè tots han guanyat», i que vol «equips d'integració i unitat» entre tots els candidats que van concórrer al procés, que es concretaran als diferents òrgans del partit.

«Això farem al Comitè Executiu de Barcelona i es completarà també a nivell dels grups parlamentaris i a altres òrgans més extensos com el Comitè d'Alcaldes, el Comitè Autonòmic, el Comitè Electoral i el Comitè de Drets i Garanties», va detallar.

Casado no va voler avançar qui ocuparà la Secretaria General del partit i ni tan sols va confirmar que hagi de ser una dona, com, segons van traslladar des del seu equip, era el seu desig. «Serà una persona que afronti el repte que tenim per davant perquè necessitem que sigui un projecte guanyador», va assenyalar, abans d'avançar que vol arribar al mes d'agost amb «tots els equips absolutament tancats» i preparats per treballar.

«Atès que hi ha un percentatge important del 43% que ha decidit donar suport a la candidatura que a més havia guanyat entre l'afiliació, el bo per aconseguir la unitat del partit és que aquesta gent també es pogués veure representada dignament i proporcional a tots els òrgans de direcció del partit», va assegurar, per part seva, Sáenz de Santamaría.



«No necessito cap càrrec»

Quant al seu futur en el partit, l'exvicepresidenta va asseverar que no li havia demanat a Casado «cap càrrec» perquè no el necessita. «Jo li he dit que el meu objectiu és aconseguir la unitat del partit. Ja vaig dir que seguiré en política i que no necessito cap lloc. Seguiré treballant per al meu partit amb tota la il·lusió del món», va destacar.

Així mateix, va assegurar que tampoc Casado li havia ofert ser la candidata a Madrid per a les properes eleccions municipals. «Ni m'ho ha ofert ni li contestaré a aquesta pregunta. Treballaré i no necessito cap lloc», va insistir.

Paral·lelament, el nou president del PP va expressar el seu reconeixement a la tasca realitzada per María Dolores de Cospedal al capdavant de la Secretaria General del partit, en un dinar homenatge en un restaurant proper al Congrés dels Diputats, al qual no va assistir ni Sáenz de Santamaría ni el seu equip més proper. Es tractava d'un àpat «sorpresa», ja que ella desconeixia l'homenatge que els diputats i senadors li volien retre pels seus 10 anys com a número dos del partit.

Casado va finalitzar una frenètica jornada essent rebut pel rei Felip VI en una audiència al Palau de la Zarzuela.