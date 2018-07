Enrique Álvarez Conde, catedràtic de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) i responsable de l'Institut de Dret Públic del qual depenen els màsters realitzats per l'expresidenta de Madrid Cristina Cifuentes i pel president del PP, Pablo Casado, ha remès al Jutjat 51 de Madrid un escrit en el qual assegura que ell no té els treballs del dirigent popular, responent a la reclamació realitzada per la jutgessa Carmen Rodríguez Medel.