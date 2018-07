El director del CNI culpa el comissari que la va gravar de la polèmica amb Corinna

El director del Centre Nacional d'Intel·ligència, Félix Sanz Roldán, va comparèixer a la Comissió de Secrets Oficials del Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre les gravacions a la que va ser amiga del rei Joan Carles Corinna zu Sayn-Wittgenstein. El cap dels serveis d'intel·ligència va responsabilitzar el comissari Villarejo, negant que durant la reunió que va mantenir amb Corinna intentés amenaçar-la. Però sí va insinuar que si la princesa es va sentir amenaçada probablement fos per part del comissari, que està ara empresonat per elaborar dossiers amb informació comprometedora utilitzant informació confidencial, pels quals arribava a demanar fins a quatre milions d'euros. A la sortida de la compareixença, que es va allargar durant més de tres hores, la representant del PSOE, Adriana Lastra, va deixar clar que la seva formació sempre confia en les paraules del director del CNI i que aquesta vegada no era una excepció. D'aquesta manera descartava inicialment que els socialistes donin suport a una comissió d'investigació parlamentària sobre les dades aportades per Corinna sobre inversions del Rei emèrit a l'estranger.

De les paraules de Lastra es dedueix que el PSOE no es posarà al costat de les formacions nacionalistes i de Podem a l'hora de donar suport a aquesta comissió parlamentària. Ione Belarra, representant de Podem en substitució d'Irene Montero, va assegurar que la seva formació sortia amb més dubtes dels que havia entrat. La diputada de Podem va deixar clar que les explicacions de Sanz Roldán sobre la seva trobada amb Corinna no l'havien satisfet i que insistirà en sol·licitar la comissió parlamentària.

Aquesta comissió comptava ja amb el suport dels independentistes catalans del PDeCAT i d'ERC, als que a última hora es van sumar els nacionalistes bascos del PNB. Des del PP i de Ciutadans ja havien deixat clar que no avalarien aquesta comissió. El director del CNI va comparèixer al Congrés a petició pròpia després que transcendís el contingut d'unes gravacions realitzades pel comissari Villarejo a Corinna.