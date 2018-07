Els Estats Units i la UE arriben a un acord per evitar la guerra comercial

La Unió Europea i els Estats Units van aconseguir arribar a un acord per tancar la disputa comercial oberta entre les dues parts i iniciar una «nova fase» de les seves relacions comercials en què reduiran els aranzels a diversos sectors. Així ho van anunciar el president dels Estats Units, Donald Trump, i el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, en una declaració conjunta davant els mitjans de comunicació que no estava prevista abans que comencessin la seva reunió a la Casa Blanca, que va durar aproximadament dues hores i mitja. «Avui és un gran dia», va celebrar el president nord-americà, per després afirmar que Brussel·les i Washington inicien amb aquest acord una «nova fase» en les seves relacions comercials. «Quan vaig ser convidat pel president Trump a la Casa Blanca tenia la intenció d'aconseguir un acord, i avui ho hem aconseguit», va manifestar Juncker. El president dels EUA va explicar que la Unió Europea començarà a importar soja «especialment del medi oest» dels EUA, així com gas natural líquid, per «diversificar» les seves fonts energètiques, i reduirà alguns dels aranzels industrials.



Advertència prèvia

En rebre Juncker, Trump va tornar a repetir que «estaríem molt complaguts» si Brussel·les i Washington arribessin a un acord «sense barreres, ni aranzels, ni subsidis» i, encara que va criticar la política comercial de la UE, ho va fer amb més suavitat del que és habitual en ell. El president nord-americà va amenaçar d'imposar aranzels per a pràcticament expulsar els vehicles europeus dels EUA, tot i que les barreres ja existents fan virtualment impossible que Europa exporti a aquest país els automòbils que donen més marges i que els nord-americans compren més, els tot terrenys i les pick-ups.