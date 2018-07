El Govern afirma que buscarà «solucions» si el PP veta la senda de dèficit al Senat

La vicepresidenta del Govern, Carmen Calvo, va afirmar que l'Executiu buscarà «solucions» si el PP veta al Senat, on té majoria absoluta, la senda de dèficit presentada pel Govern. Segons el parer de Calvo, s'ha de respectar la «posició constitucional del Congrés». La vicepresidenta va recordar que, fins a la reforma de la Llei d'Estabilitat Pressupostària per part del PP, el Senat no tenia capacitat de vetar la senda de dèficit. Excepte en aquest cas, totes les lleis que són rebutjades pel Senat tornen al Congrés, que pot aixecar aquest veto.

Preguntada sobre si el Govern es planteja una nova reforma d'aquesta llei, va replicar que el que vol és «que es respecti la posició constitucional que té el Congrés», tal com succeïa durant els anteriors governs socialistes. «El que no té molt sentit -va argumentar- és que el Senat veti el Congrés, que és on s'investeix el presiden del Govern i on es produeix la votació dels pressupostos».