El president d'Astúries assegura que Sánchez reformarà el finançament autonòmic

El president d'Astúries, Javier Fernández, va assegurar que el cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, li ha transmès que continuarà amb els treballs per al disseny d'un nou model de finançament autonòmic i que «si es pot» culminar abans de la fi de la legislatura «es farà». Així ho va assegurar després de la reunió que van mantenira La Moncloa.

Fernández va explicar que Sánchez li havia explicat que «canalitzarà» els treballs per a un nou model de finançament i que si és possible acabar-los abans de finalitzar la legislatura, «es farà». El passat 19 de juny, el president del Govern va dir al Senat, en resposta a una pregunta de la senadora de CC Maria del Mar del Pino Julios, que no renovaria el sistema de finançament autonòmic «per falta de temps material a aquesta legislatura». Segons el dirigent asturià, Sánchez li va explicar que es va referir a la impossibilitat de tancar la reforma abans de les eleccions autonòmiques.