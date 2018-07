Teodoro García Egea serà el nou secretari general del PP i Dolors Montserrat la portaveu popular al Congrés

El president del PP, Pablo Casado, ha escollit Teodoro García Egea com a nou secretari general del PP i Dolors Montserrat com la nova portaveu dels populars al Congrés dels Diputats. Casado ha fet aquest anunci a la reunió del Comitè Executiu Nacional que els populars celebren aquest dijous a Barcelona. El nou líder dels populars ha presentat la seva proposta de l'executiva tot assegurant que s'ha aconseguit que "la integració sigui real", ja que s'han incorporat "fins a 10 persones" de la llista de Soraya Sáenz de Santamaría, que no ha assistit a la reunió. El nou vicesecretari d'Organització serà Javier Maroto, Andrea Levy es mantindrà al capdavant de la d'Estudis i Programes, i Ignacio Cosidó serà el nou portaveu al Senat.

La Vicesecretaria de Política Autonòmica i Local serà ocupada per Vicente Tirado, la de Comunicació per Marta González, la Sectorial per Isabel García Tejerina i la de Política Social per Cuca Gamarra.