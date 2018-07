Donald Trump, celebrity (de l'anglès, «celebritat») abans de ser president, tenia una estrella dedicada al conegudíssim passeig de la Fama de Hollywood (a la imatge, tal com era fa un parell d'anys). Ahir algú la va destruir; de fet, un home va ser arrestat acusat d'haver perpetrat l'atac, informava el diari anglès The Guardian, que citava fonts del Departament de Policia de Los Angeles. No és la primera vegada que algú profana l'estrella del president dels Estats Units.