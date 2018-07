El 25% de les llars de la localitat més afectada pels focs de Grècia, destrossades

El ministre de defensa grec, Panos Kammenos (líder del partit conservador Grecs Independents), va visitar la localitat de Mati, una de les zones més afectades pels mortals incendis de dilluns, que van causar la mort de 85 persones. Kammenos es va reunir amb l'alcalde de Rafina, Evangelos Burnúse, que el va informar que el 25% de les llars s'han destruït completament -entre les quals hi ha la seva pròpia casa-, mentre que un 50% estan danyades. Només un 25% han passat aquesta catàstrofe sense patir desperfectes. La visita de Kammenos va despertar la indignació dels ciutadans, que van expressar les seves queixes sobre la situació i els problemes amb què s'enfronten, recriminant al ministre la falta d'un pla de desallotjament organitzat. «Heu deixat que ens cremem tots», li deia un veí.

«No ens queda res», comentava una noia plorant. «Ens hem cremat. Ens deien que ens llancéssim a l'aigua per salvar-nos. Com podia saltar a l'aigua la gent gran? Ni tan sols podien arribar a la riba!». El ministre va respondre sasegurant que «obrirem les carreteres cap al mar, a partir d'ara hi haurà un accés a la platja».

Kammenos va explicar que la intenció del seu ministeri és la de contribuir a la reconstrucció completa de l'àrea i va destacar la importància d'actuar immediatament per evitar possibles inundacions a la zona. «Som aquí amb les forces armades i estem intentant ajudar tant com sigui possible. No pot reemplaçar el dolor humà». La magnitud d'aquesta tragèdia i la d'altres anteriors com les dels incendis de 2007 a Ilía -que es van saldar amb 77 morts-, o les inundacions del passat mes de novembre a la localitat de Mandra, on van morir 22 persones, ha posat en evidència la poca planificació i mesures preventives estatals per afrontar els fenòmens naturals extrems al país.