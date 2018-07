Casado s'envolta dels fidels i ignora l'equip de Sáenz de Santamaría a la nova Executiva

El líder del PP, Pablo Casado, ha dissenyat un nou partit envoltat dels seus per als llocs de més responsabilitat i ha donat també a l'equip de María Dolores de Cospedal altes quotes de poder, molt més gran que el que tindran els qui van donar suport a Soraya Sáenz de Santamaría. L'exvicepresidenta del Govern, l'equip de la qual va trencar dimecres les negociacions amb el de Casado per considerar que era insuficient la representació que els oferien, segueix sense estar en aquest nou Comitè Executiu Nacional que Casado va reunir per primera vegada a Barcelona, on va fer una nova crida a la seva rival a les primàries -que no va anar a la reunió- perquè s'uneixi a l'equip.

En qualsevol cas, el nou president del PP va advertir que no admetrà «ni un corrent intern» ni «etiquetatges». «Tots som PP», va assegurar. Casado va confirmar que tindrà de números dos i tres aquells que ha tingut més a prop en la seva carrera cap al lideratge: Teodoro García Egea serà secretari general i Javier Maroto, vicesecretari d'Organització.

En aquesta reunió, el líder del PP va intentar tancar tots els dubtes sobre la seva promesa «integració total», en presentar una estructura en la qual, va destacar, Cospedal i Santamaría tenen cada una deu membres de les seves respectives candidatures ocupant vicesecretaries o secretaries. Però encara que la xifra sigui la mateixa, no ho és la importància orgànica, ja que Cospedal tindrà a la cúpula del partit tres persones de la seva màxima confiança i Sáenz de Santamaría només un membre de la seva candidatura.

Així, Casado li ha donat al número dos de Cospedal a Castella-la Manxa, Vicente Tirado, el càrrec que tenia Javier Arenas, vicesecretari de Política Autonòmica i Local, i ha fet portaveu del PP al Congrés l'exministra Dolors Montserrat, que va ser portaveu de la candidatura a les primàries de l'exsecretària general. Completa la presència a la cúpula d'afins a Cospedal el nomenament d'una altra exministra, Isabel García Tejerina, com a vicesecretària de Sectorial.

Mentrestant, Soraya Sáenz de Santamaría només comptarà amb un «representant» en aquest grup, l'alcaldessa de Logronyo, Cuca Gamarra, que serà vicesecretària de Política Social.



La «quota Feijóo»

A més, al Comitè de Direcció hi ha també una «quota Feijóo» amb el nomenament de la diputada corunyesa Marta González com a vicesecretària de Comunicació, perquè com reconeix l'entorn de Casado, el president de la Xunta -que oficialment ha estat neutral- els ha ajudat molt.

Altres dirigents de la confiança de Cospedal ocupen a més llocs de rellevància, com és el cas de l'exministre Juan Ignacio Zoido, president del Comitè Electoral Nacional, l'òrgan que dóna el vistiplau a totes les llistes en els comicis, mentre que el baró extremeny José Antonio Monago serà president del Comitè de Presidents Autonòmics del partit. Paral·lelament, Rafael Hernando perd el càrrec de portaveu al Congrés, però Casado el «premia» amb la Presidència del Comitè de Drets i Garanties.

Casado va insistir a destacar que el nou organigrama és la «constatació objectiva» de la integració que havia promès, i va donar tots els noms dels responsables afins a Sáenz de Santamaría que ocuparan diverses responsabilitats. I sobre el fet que no hagi entrat el «nucli dur» de l'exvicepresidenta, va insistir que «aquí no era possible la negociació, sinó la integració», i el que ell buscava era la incorporació de companys «vàlids». En qualsevol cas, va afegir que guardarà a Sáenz de Santamaría un lloc al Comitè Executiu Nacional.