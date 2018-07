La Lliga vol que el crucifix sigui obligatori a tots els edificis oficials d'Itàlia

La Lliga ha presentat una proposta de llei per introduir l'obligatorietat d'exposar el crucifix a les escoles, universitats públiques, hospitals, presons, estacions, aeroports i seus diplomàtiques «a un lloc elevat i ben visible». El partit ultranacionalista liderat per l'actual ministre d'Interior, Matteo Salvini, va presentar la iniciativa a finals de març, pocs dies després que el Parlament es constituís després de les eleccions d'aquell mateix mes i abans que la formació tradicionalment secessionista aconseguís signar un acord amb el Moviment Cinc Estrelles (M5E) per formar un govern de coalició. La proposta de llei, que implica la introducció del crucifix a absolutament a tots els edificis públics d'Itàlia, preveu multes de fins a 1.000 euros per a aquelles persones o institucions que retirin «l'emblema de la Creu o del Crucifix de l'edifici públic en el qual estigui exposat», es llegeix al text.

La iniciativa ha estat criticada per una part de l'oposició, mentre que Forza Italia, el partit de Silvio Berlusconi, ha reivindicat la «paternitat» de la proposta. «Creiem que és un símbol identificatiu que representa la nostra història, no només religiosa, sinó també cultural i de valors», va defensar Annagrazia Calàbria, líder de la secció de joves de Forza Italia.