Més de 600 immigrants entren a Ceuta durant un assalt massiu a la frontera

Més de 600 immigrants d'origen subsaharià van saltar la tanca fronterera de Ceuta a primera hora del dia, en una acció en la qual segons la Guàrdia Civil van usar «mitjans virulents» contra els agents. Dels més de 602 migrants que van aconseguir accedir a Ceuta, 586 es troben al Centre d'Estada Temporal d'Immigrants (CETI) i 16 van ser portats a l'Hospital Universitari de la ciutat autònoma. La Guàrdia Civil va denunciar que durant l'actuació de contenció van resultar lesionats 15 agents, dels quals cinc van ser traslladats per a la seva assistència a l'Hospital Universitari, d'on van ser donats d'alta durant el dia.

Segons la Guàrdia Civil, «es va produir una acció d'intrusió d'uns 800 immigrants subsaharians mitjançant la utilització per tallar els mallats de protecció exterior i interior de radials elèctriques, cisalles i malls», tot i que finalment en van entrar a Ceuta 602. «Per evitar que la Guàrdia Civil s'acostés a la zona on s'estava produint l'intent d'entrada irregular dels immigrants, van utilitzar material defensiu com escuts i protectors corporals artesanals, i ofensius, llançant de manera virulenta als agents recipients de plàstic amb excrements i calç viva, esprai a manera de llançaflames, pedres i pals. A més s'han recuperat còctels molotov, així com bosses amb haixix», va assenyalar la Guàrdia Civil en un comunicat.

Per altra banda, efectius de Salvament Marítim van rescatar ahir 296 immigrants que viatjaven en 26 pasteres creuant l'Estret per intentar arribar a les costes espanyoles. El dispositiu, coordinat pel Centre de Salvament de Tarifa (Cadis), va rescatar els tripulants de la primera embarcació poc abans de les vuit del matí i les actuacions es van desenvolupar durant tot el dia. En el dispositiu van actuat la Salvamar Arcturus, Salvamar Gadir, Salvamar Atria, Salvamar Denébola i la Guardamar Concepción Arenal.

En aquest sentit, la ministra de Treball i Migracions, Magdalena Valerio, va afirmar que el Govern de Mariano Rajoy ja veia «com estava la qüestió migratòria», tot afegint que «quan no es prenen mesures a temps, després cal adoptar-les d'emergència».