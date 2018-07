Rajoy deixa Santa Pola i treballarà en un registre mercantil de Madrid

El Ministeri de Justícia ha publicat el trasllat de l'expresident del Govern Mariano Rajoy com a registrador de la propietat des de Santa Pola fins a un registre mercantil situat al passeig de la Castellana, a Madrid. Després de perdre la moció de censura l'1 de juny i anunciar que deixava la política, va reprendre la seva activitat professional com a registrador de la propietat. Com que la plaça de la qual és titular està a Santa Pola (Alacant) es va haver de traslladar fins a la localitat alacantina. Aprofitant que el ministeri ha obert un concurs de trasllats, va sol·licitar el canvi al centre de Madrid (al registre mercantil V) i se li ha concedit. Per tant, ha estat poc més d'un mes exercint de registrador a Santa Pola.

El nou destí de l'excap de l'Executiu es troba a un quilòmetre de distància de la seu del Partit Popular, situada al carrer Gènova de Madrid, és a dir, a 15 minuts caminant. D'aquesta manera, Rajoy canvia no només de localitat sinó també d'activitat: passa de treballar en un registre de la propietat, on s'inscriu la compra-venda d'immobles, a un mercantil, en el qual es registren empreses i societats.

Número 37



Fonts del Ministeri de Justícia afirmen que Rajoy ocupa el número 37 dins l'escala dels registradors a nivell estatal i, per tant, compleix per antiguitat els requisits per tal que se li concedeixi el trasllat sol·licitat. Concretament, ha estat el registrador amb més antiguitat que ha sol·licitat la plaça.

En el mateix concurs també se li ha concedit el canvi a la seva germana, Mercedes Rajoy Brey, que es traslladarà des de Getafe fins a un registre de la capital madrilenya. Ella ocupa el número 112 dins de l'escala a nivell estatal.

Rajoy va obtenir una plaça de registrador de la propietat per oposició als 24 anys.

Després d'exercir a Villafranca (Lleó) o Padrón (La Corunya), l'expresident del Govern va arribar a la vila alacantina de Santa Pola el 1987, on va romandre en la seva plaça de registrador, el més jove de la seva promoció, fins el 1989, quan va entrar en política.