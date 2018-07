Villarejo declara que es va reunir amb Corinna com a enviat de l'Estat

El comissari jubilat José Manuel Villarejo va explicar al jutge de l'Audiència Nacional Diego de Egea que a la reunió que va mantenir amb Corinna zu Sayn-Wittgenstein a Londres el 2015 actuava com un enviat de l'Estat per solucionar els problemes entre el rei Joan Carles i ella. Villarejo va utilitzar aquest argument per justificar les seves activitats, com la trobada amb Corinna, el contingut de la qual s'ha conegut en les darreres setmanes. No obstant això, no ha estat aclarit si el comissari va assumir l'autoria de la gravació d'aquesta conversa, ja que la causa que l'investiga està sota secret.

Villarejo va estar prop d'hora i mitja declarant a l'Audiència Nacional, citat pel magistrat de reforç del Jutjat Central d'Instrucció número 6 després que aquest obrís la peça per investigar les gravacions, encara que també el va convocar per respondre per una altra peça en la qual altres policies, Enrique García Castaño i Antonio Bonilla, van ser detinguts per proporcionar suposadament documentació i dades secretes sobre persones que estaven sent investigades pel comissari jubilat.

Paral·lelament, el magistrat investiga Corinna zu Sayn-Wittgenstein per demanar-li al comissari a la reunió que tots dos van mantenir a Londres l'any 2015 un encàrrec per a ser desenvolupat a través del seu entramat societari a Espanya.

La Fiscalia Anticorrupció treballa, en primer lloc, per analitzar el contingut de la gravació de la trobada entre l'amiga íntima del Rei i Villarejo, per tal d'analitzar si és autèntica i, després d'això, estudiaran si els fets als quals es fa referència a les «cintes de Corinna» revesteixen naturalesa delictiva.