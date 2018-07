El violador fugat va escapar-se amb una voluntària que va conèixer fa anys a la presó

Guillermo Fernández Bueno, el perillós pres fugat a la recerca i captura internacional després de no tornar a la presó d'un permís penitenciari de set dies, ha fugit amb la seva parella, una educadora social que va treballar com a voluntària i a la qual va conèixer fa anys a l'antiga presó provincial de Santander.

Fonts penitenciàries han indicat a Efe que la dona no és empleada pública ni ha entrat a la presó de El Dueso per participar en cap dels programes de reinserció en què col·laboren habitualment treballadors i educadors socials de forma voluntària.

Sí que ho va fer a l'antiga presó provincial de Santander, tancada el 2009, i en la qual va ingressar Fernández Bueno per complir la condemna de 26 anys i mig de presó per assassinat i violació en una cafeteria de Vitòria a una empleada de la neteja el 14 de desembre de 2000.

En aquesta antiga presó santanderina va conèixer aquesta educadora social, que després es va convertir en la seva parella, condició per la qual ha accedit a diverses ocasions a la presó del Dueso per a les comunicacions i vis-a-vis concedits amb l'intern.

Les fonts consultades apunten que la fugida ha estat planificada entre tots dos després que al reclús li fos denegat fa uns mesos, i per segona vegada, el tercer grau penitenciari o règim de semillibertat tant per part de la junta de tractament com pel jutjat de vigilància penitenciària.

Des de dijous a la tarda, el pres té en vigor una ordre internacional de detenció per trencament de condemna, de manera que Interpol ha inclòs les seves dades amb notificació vermella, el distintiu emprat per sol·licitar la localització i detenció d'una persona buscada per les autoritats judicials d'un país determinat o un tribunal internacional.

Les fonts no descarten que el reclús hagués aprofitat el permís de set dies per abandonar Espanya, tot i que no es descarta cap línia d'investigació, insisteixen fonts policials.

Des de 2012 havia gaudit de diferents permisos penitenciaris sense cap incidència i ha estat en aquest últim, de set dies, el que li ha servit per escapolir-se, després de sortir del centre el passat dia 15 i no tornar el diumenge 22.

En els últims anys, el pres havia seguit diversos programes voluntaris de reinserció com el destinat als agressors sexuals, un altre curs de "viure sense violència" i un de preparació per a les sortides de permís.

En declaracions a Efe, el portaveu del sindicat ACAIP, Nacho Gutiérrez, ha deixat clar que el pres no s'ha fugat de la presó sinó que ha comès un delicte molt greu al trencar el compliment de condemna i no tornar de permís