El Congrés avala que Rosa María Mateo sigui administradora de RTVE

La periodista Rosa María Mateo és la nova administradora única de RTVE després d'aconseguir el suport de la majoria del Congrés. La candidata del Govern a gestionar la Corporació va aconseguir un total de 180 vots a favor, quatre més dels 176 necessaris i que suposen la majoria absoluta a la cambra. La votació es va completar amb 1 vot en blanc i 131 nuls. Mateo va ser proposada per gestionar RTVE després que el procés per renovar la cúpula de la Corporació, a través d'un decret llei de l'Executiu, fracassés amb una votació fallida en la qual dos diputats es van equivocar en introduir la papereta i altres dos no van acudir a la sessió plenària.

La periodista ja s'havia sotmès a una primera votació al Congrés dimecres en la qual no va aconseguir la majoria necessària per al seu nomenament. En aquesta primera volta, Mateo necessitava el suport de dos terços de la Cambra (234 diputats) que no va obtenir, el que va derivar en la sessió plenària d'ahir, on ja era vàlida la majoria absoluta.

Sí va aconseguir el suport necessari en la votació d'ahir, amb quatre vots més dels necessaris, 180, una suma que inclou a tots els partits que van convalidar el decret llei del Govern per renovar el Consell de RTVE, és a dir, PSOE, Units Podem, PNB, ERC, PDeCAT, Nova Canàries, Compromís, Coalició Canària i Unió del Poble Navarrès (UPN), tenint en compte que el PDeCAT ja va avisar que un dels seus representants, Antoni Postius, no podria acudir per responsabilitats al seu ajuntament.

La novetat en aquesta votació va ser el suport dels dos diputats d'UPN a aquesta proposta del Govern, ja que, encara que van ajudar a convalidar el decret llei, no van votar a favor en el procés anterior a l'elecció de Mateo, en el qual es buscava nomenar els consellers per renovar la Corporació i que va acabar en la votació fallida. D'aquesta manera, només PP i Foro Asturias van votar en contra del nomenament de Rosa María Mateo, mentre que Ciutadans va abandonar l'hemicicle en protesta per aquest procés i no va participar en la votació. El nomenament de Mateo és provisional, ja que, paral·lelament a aquest procés,s'ha iniciat el concurs públic per nomenar la nova cúpula de la Corporació.

El Congrés va aprovar també la composició del comitè d'experts que avaluarà els candidats que es presentin a aquest concurs públic, entre els quals hi ha el periodista Josep Lluís Micó, catedràtic de Periodisme de la Universitat Ramon Llull i vicedegà de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Micó va ser responsable de Judicial i Societat al Diari de Girona, mitjà en el qual col·labora setmanalment, i el 2016 va publicar el primer manual de periodisme digital en català.