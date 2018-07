El Govern de Sánchez rep un fort cop en quedar rebutjat el sostre de despesa per al 2019

El Ple del Congrés dels Diputats va rebutjar l'acord sobre els objectius d'estabilitat pressupostària i deute públic per al període 2019-2021 proposat pel Govern de Pedro Sánchez, que van acompanyats del límit de despesa no financera per al 2019, conegut com a «sostre de despesa». El Govern no va aconseguir tirar endavant la nova senda pressupostària, ja que només va rebre 88 vots a favor, els 84 diputats del PSOE i quatre del PNB, davant de 173 vots contraris del PP (134 diputats), Ciutadans (32), UPN (2), Bildu (2), Foro Asturias (1) i Coalició Canària (1) i el diputat de Units Podem Diego Cañamero, que es va equivocar. Es van abstenir 86 diputats: 66 de Units Podem, els quatre de Compromís, els nou d'ERC i els set del PDeCAT.

Durant la seva intervenció al debat de la senda d'estabilitat i el sostre de despesa, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va criticar la política de «trinxera» i «rebequeria» que rebutja la senda pressupostària, així com les abstencions, perquè suposaran un «mal gratuït» a la ciutadania.

Montero va criticar que el PP s'entesti en la «política de la retallada», així com Cs en la de «no apujar impostos ni despesa», a qui va demanar que «no menteixi», perquè el Govern «no apujarà els impostos ni als ciutadans, ni a les petites empreses, ni a autònoms, ni a les classes mitjanes». A més, va retreure a Units Podem i als independentistes la seva abstenció, perquè «no és el que els ciutadans esperen de les forces progressistes». Malgrat tot, Montero va afirmar que l'Executiu presentarà d'aquí a un mes el mateix sostre de despesa.