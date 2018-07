L'UCO suspèn les activitats en quedar-se sense fons reservats

La Guàrdia Civil s'ha quedat sense fons reservats. El coronel de la Unitat Central Operativa (UCO), Manuel Sánchez Corbí, va anunciar la suspensió «temporal» de les activitats de la seva unitat per la «manca de disponibilitat de fons de despeses reservades». En un escrit datat dimecres, el responsable d'una de les unitats clau de l'Institut Armat en la lluita contra la corrupció explica als seus superiors de la direcció de la policia judicial que «s'acaba d'esgotar la caixa de fons reservats corresponent a l'UCO».

En aquest text explica que aquest esgotament es va produir el passat dia 24 i que aquesta falta de fons «motiva que no es pugui fer front a necessitats econòmiques derivades de les despeses pròpies de funcionament dels diferents departaments d'investigació i suport».

Per aquest motiu, el responsable de l'UCO apunta que «s'informa que des d'aquest moment i fins a nova ordre queda temporalment suspesa qualsevol activitat i les unitats subordinades que requereixin obligatòriament realitzar despeses de la partida de Fons de despeses Reservades».

L'Associació Unificada de Guàrdies Civils (Augc), majoritària dins de l'institut armat, va demanar explicacions al Ministeri d'Interior. En un comunicat, l'Augc reconeix el seu «desconcert» perquè considera «incomprensible» que una unitat d'elit com l'UCO ordeni el cessament de totes les activitats per falta de fons. «Recordem que són nombrosos els casos que la Guàrdia Civil es troba investigant relacionats amb delictes com el crim organitzat, la corrupció o el narcotràfic», van assenyalar aquesta associació.