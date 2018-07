El violador va fugir amb la seva parella, educadora social

Guillermo Fernández Bueno, el perillós pres fugat en crida i cerca internacional després de no tornar a la presó d'un permís penitenciari de set dies, va fugir amb la seva parella, una educadora social que va treballar com a voluntària i a la qual va conèixer fa anys a l'antiga presó provincial de Santander. La dona no és empleada pública ni ha entrat a la presó del Dueso per participar en cap dels programes de reinserció en què col·laboren habitualment treballadors i educadors socials de forma voluntària. Sí ho va fer a l'antiga presó provincial de Santander, tancada el 2009, i en la qual va ingressar Fernández Bueno per complir la condemna de 26 anys i mig de presó per assassinat i violació en una cafeteria de Vitòria a una empleada de la neteja el 14 de desembre de 2000 .

La fugida va ser planificada entre tots dos després que al reclús li fos denegat fa uns mesos i per segona vegada el tercer grau penitenciari o règim de semillibertat tant per part de la junta de tractament com pel jutjat de vigilància penitenciaria.