El PP demanarà amb una proposició de llei que convocar un referèndum sigui il·legal

El PP registrarà dilluns una proposició de llei per reintroduir al Codi Penal els delictes de sedició «impròpia» i de convocatòria de referèndum il·legal, segons va anunciar ahir el president dels populars, Pablo Casado. En declaracions als periodistes a Còrdova, abans de participar en una reunió de la junta directiva del Partit Popular andalús, Casado va indicar que aquesta iniciativa està motivada pel seu compromís d'«enfortir les institucions» i donar «estabilitat política».

Pablo Casado va dir que si el 1992 el PSOE no hagués suprimit el delicte de sedició impròpia, «s'hauria evitat l'assalt a la Conselleria d'Economia» catalana, ja que «es penalitzaria als funcionaris que s'inhibeixen de no evitar agressions als agents o atacs a cordons policials». El nou líder del PP també va afirmar que amb la tipificació de convocatòria de referèndum il·legal com a delicte, suprimit el 2010, «seria impossible que el Govern d'Espanya pactés amb el de Catalunya» una consulta d'aquest tipus.

A més, Casado va avançar que en la seva proposta demana la prohibició dels indults als condemnats per «delictes greus» com el de sedició i la supressió dels recursos previs d'inconstitucionalitat, cosa que «reforçaria l'Estat de Dret sense necessitat de recórrer a cap procediment judicial».

També va afirmar que, amb la majoria del PP al Senat, «si el Govern d'Espanya segueix prestant-se al xantatge dels secessionistes, sol·licitarem l'aplicació de l'article 155».

«Porta oberta» per a Santamaría

D'altra banda i també des de Còrdova, el president del PP es va dirigir a l'exvicepresidenta del Govern i rival seva en les recents primàries del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, i va indicar que «la porta [del PP] està oberta» per a una integració que entén «possible» i «necessària». Casado, que va presidir la reunió de la Junta Directiva del PP d'Andalusia amb el president del PP-A, Juanma Moreno, i el president provincial, Adolfo Molina, va recordar que ja s'ha reunit amb Santamaría «tant al Congrés com a la seu nacional» del partit, i el resultat és que «la relació és fluïda i la disposició és màxima».

Casado va explicar que «ella ha demanat a alguns membres del seu equip un marge de temps per decidir si vol tenir responsabilitats en el Grup Parlamentari, en algun tipus de comissió parlamentària o a la seu nacional», i el nou president del PP va manifestar que els ha «dit que la porta està oberta», perquè ell necessita «als millors, i ells són dels millors».

A més, Casado va assenyalar que «hem demostrat que la integració era possible i no solament això, sinó que també necessària», de manera que «el Comitè Executiu, al final, té un terç de persones que van col·laborar amb altres candidatures abans de la votació de les primàries el 5 de juliol, un terç de persones que van anar a la candidatura de Soraya i un terç de persones aproximadament que van ser a la meva candidatura».

Per Pablo Casado «això és la part positiva del PP», de manera que a Còrdova, «per exemple, hi ha hagut persones que han col·laborat amb diversos candidats, i estem aquí units i defensant que en aquesta ciutat torni a governar el PP, que Juanma sigui president de la Junta i que anem tots junts».

Pel que fa a l'abandó de la política anunciat per l'exministre de Foment i exalcalde de Santander, Íñigo de la Serna, el president del PP va dir que és «una persona estupenda» i que l'única cosa que espera és que, «si ha decidit deixar la política, ho faci de forma temporal». «Com que tornarem molt ràpid a les institucions, haurem de tornar a captar talents com el seu», va concloure.