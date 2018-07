Veneçuela, la crisi econòmica sense fi

Nomé uns dies després que el Fons Monetari Internacional emetés un cridaner pronòstic –la inflació arribarà a 1.000.000 per cent a Veneçuela aquest any–, les dades reals suggereixen que fins i tot aquesta xifra podria ser massa baixa. El preu d'una tassa de cafè mesurat per l'Índex Cafè amb Llet de Bloomberg es va disparar fins als 2.000.000 de bolívars aquesta setmana, davant els 1.400.000 bolívars de la setmana passada. A finals d'abril, el preu era de 190.000 bolívars. Aquest augment de tres mesos equival a una taxa anualitzada d'1.227.638 per cent. La taxa d'inflació dels últims 12 mesos, tot i que encara està fora de control, és molt inferior per ara: 86.857 per cent.

En el seu informe emès aquesta setmana, l'FMI va comparar la crisi econòmica de Veneçuela amb algunes de les pitjors de la història, com la d'Alemanya en la dècada de 1920 i la de Zimbabwe de fa una dècada. La hiperinflació al país caribeny es va arrelar durant l'últim any, sumint encara més la població en una profunda pobresa, alhora que el president, Nicolás Maduro, intensifica les polítiques d'impressió frenètica de diners del seu govern. Aquest any, per exemple, ha augmentat el salari mínim quatre vegades, al voltant de 5.000.000 de bolívars al mes, encara que això ni tan sols arriba per comprar tres tasses de cafè.

El govern, que no ha volgut implementar mesures dures per estabilitzar l'economia –com reduir els subsidis als combustibles pesants–, ha estat recorrent a polítiques que bàsicament només busquen tapar el problema. El pla més recent és emetre una nova moneda que eliminarà zeros dels bitllets que hi ha actualment en circulació. S'esperava que els nous bitllets amb tres zeros menys sortissin al carrer a principis d'agost, però Maduro va anunciar dimecres que el llançament es retardaria dues setmanes i que es traurien 5 zeros, en lloc de tres.

Maduro també va informar que posarà una nova reforma a consideració de l'Assemblea Constituent. El mandatari va assenyalar a més que el Govern posarà en marxa al més aviat possible el «programa de recuperació econòmica», que inclourà altres mesures. Entre les mesures planejades, Maduro va indicar que enviarà a l'Assemblea Nacional Constituent un projecte de llei que busca eliminar antigues barreres i donar un «gir total» que faciliti la inversió estrangera.

«Demano el suport de tothom perquè Veneçuela necessita aquest gran canvi monetari», va asseverar. «Hem de portar a terme els grans canvis revolucionaris en l'economia, que Veneçuela exigeix de manera extraordinària i necessària», va manifestar en relació amb la posada en marxa d'un programa de recuperació econòmica.

Per part seva, l'economista espanyol Alejandro Werner va escriure al blog de l'FMI per a Amèrica Llatina aquesta setmana que «projectem que la inflació es dispararà a Veneçuela fins a 1.000.000 per cent per a finals de 2018, cosa que indicaria que la situació és similar a la d'Alemanya el 1923 o Zimbabwe a finals de la dècada de 2000».

Werner va explicar que «el Govern seguirà registrant grans dèficits fiscals finançats exclusivament amb l'expansió de la base monetària, la qual cosa seguirà alimentant l'acceleració de la inflació a mesura que la demanda de diners segueixi desplomant-se». També va augurar que «el PIB real es reduirà aproximadament un 18 per cent el 2018 –el tercer any consecutiu de caigudes de dos dígits del PIB real– a causa de la reducció significativa de la producció de petroli i les distorsions generalitzades a nivell micro».