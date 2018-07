Casado demanarà aplicar el 155 si el Govern continua «cedint»

Pablo Casado va visitar Àvila, circumscripció per la qual va resultar elegit diputat.

El president del PP, Pablo Casado, va advertir a Àvila el president del Govern, Pedro Sánchez, que sol·licitarà l'aplicació de l'article 155 de la Constitució si «segueix donant a entendre que està negociant o cedint» amb els independentistes. Casado va reiterar aquest avís després d'haver afirmat dissabte a Còrdova que, amb la majoria del PP al Senat, el seu partit sol·licitaria la intervenció de l'administració catalana a la cambra alta «si el Govern d'Espanya segueix prestant-se al xantatge dels secessionistes». Dos dies abans, Casado s'havia ofert com a «aliat» per si en algun moment l'Executiu decidia tornar a aplicar l'article per frenar l'independentisme.

En una visita a la circumscripció per la qual va resultar elegit diputat, el líder del PP va defensar que «s'ha acabat el període de gràcia» amb l'Executiu central, una expressió que va utilitzar dissabte l'expresident del Govern català, Carles Puigdemont. En aquest sentit, va assenyalar que li «preocupa» que Puigdemont pronunciés aquestes paraules, que segons el seu parer signifiquen que hi havia «alguna cosa sota la taula» que es desconeix, en referència a «alguna negociació en la qual s'havia demanat un període de gràcia, però que ara cal complir».

Per part seva, la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, considera que la solució al conflicte polític a Catalunya passa per aconseguir un acord polític «amb un consens ampli» que representi «un 80 o a un 100%» de la societat catalana, i «aquest acord és el que hauria de sotmetre's a votació».

En una entrevista a La Vanguardia, la ministra destaca que «el nostre marc constitucional no permet la celebració d'un referèndum d'autodeterminació», una «limitació legal evident i clara». A la pregunta de si la influència de Puigdemont al PDeCAT dificulta la interlocució, va assegurar que l'assemblea de la formació «deixa veure una tendència per les opcions menys centrades».