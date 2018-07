Salvini acusa la UE d'intentar «enganyar» el Regne Unit amb el Brexit

El ministre d'Interior italià, Matteo Salvini, va acusar la Unió Europea d'intentar «enganyar» el Regne Unit en el marc de l'acord sobre el Brexit, segons va informar el diari britànic The Sunday Times. «No hi ha objectivitat o en la creença del costat europeu», va asseverar el polèmic ministre en una entrevista a l'esmentat diari.

Segons Salvini, que va instar la primera ministra del Regne Unit, Theresa May, a adoptar una postura més dura en les negociacions amb el bloc comunitari, la seva experiència al Parlament Europeu indica que «o t'imposes o t'enganyen». Així mateix, va instar May a estar preparada per abandonar la Unió Europea sense un acord, una situació que molts temen que provoqui el caos. Londres té previst deixar el bloc el 29 de març de 2019 malgrat les dificultats a què s'enfronta la dirigent britànica.

«En relació amb alguns principis no hi ha necessitat de mostrar-se flexible, no has de recular», va destacar el ministre d'Interior italià en relació a la postura adoptada per May.

Per altra banda, Salvini va criticar la perspectiva europea i va afegir que Brussel·les està intentant «castigar» el Regne Unit per haver votat a favor de Brexit.