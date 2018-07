La Complutense no troba irregularitats en la llicenciatura en Dret de Casado

La Universitat Complutense de Madrid (UCM) ha decidit tancar el procediment d'informació obert per determinar si hi va haver irregularitats en l'obtenció de la llicenciatura en Dret per part del president del PP, Pablo Casado, després de constatar amb els professors que li van impartir classe que el dirigent va superar els estudis amb «regularitat». Per tant, com va assenyalar en un comunicat, no ha iniciat cap expedient relacionat amb aquest assumpte. A l'informe sí que recullen que el que va ser director del Centre Cardenal Cisneros, Alberto Pérez de Vargas, assegura que hi va haver «indicacions», però que aquestes no van influir en les seves qualificacions.

En les conclusions de l'informe, la Universitat assenyala que Casado va sol·licitar al juliol de 2004 el trasllat del seu expedient des de la Universitat Pontifícia Comillas (on cursava Icade) a la UCM per cursar la llicenciatura en Dret al Centre Cardenal Cisneros. En aquest punt, va indicar que «no s'ha detectat irregularitat en el procés d'aprovació del trasllat pel que fa al compliment del que estableix l'article 20.1 del Reial Decret 69/2000 que regula els mateixos».

La Secretaria Acadèmica de la Facultat assenyala, a més, «que no consta que a la Facultat s'apliqués cap norma específica addicional». En aquest punt, expliquen que en el trasllat d'expedient es va aplicar als estudis realitzats per Casado la «taula de convalidacions i adaptacions establerta per la Facultat de Dret de la UCM per a l'adaptació d'estudiants provinents d'Icade».

Això va donar com a resultat l'adaptació de sis assignatures de les cursades a la llicenciatura en Dret i la convalidació d'una assignatura pels seus estudis d'Administració d'Empreses. «Totes elles són gravades en l'expedient de manera immediata, segons indica la Facultat Dret», afegeix.

Es constata, a més, que «un bon nombre» de les assignatures que van ser aprovades per l'estudiant a Icade «no li van ser ni convalidades ni adaptades en aplicació estricta d'aquesta taula de convalidacions».

El PP insta a demanar-li perdó



El nou secretari general del PP, Teodoro García Egea, considera que aquells que «van estendre dubtes» sobre els estudis del president del Partit Popular han de demanar-li disculpes, almenys en privat, després que la Universitat Complutense de Madrid hagi decidit arxivar la investigació sobre Casado. Per altra banda, la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha remès a la magistrada del Jutjat d'Instrucció número 51 de Madrid, Carmen Rodríguez-Medel, una caixa amb nova documentació localitzada a l'Institut de Dret Públic (IDP) sobre el màster del president del PP. En concret, es tracta de dades de les tres alumnes investigades que han cursat el mateix màster que el dirigent popular i que hauran de declarar dijous a la nova ronda de compareixences dictades per la jutge.

Es tracta de María Mateo Feito, la filla de l'exassessora de la Conselleria d'Educació Maria Teresa Feito; Alida Mas Taberner, que era subsecretària de la Conselleria d'Educació de la Generalitat durant l'etapa de Francisco Camps, i María Dolores Cancio Álvarez, que va col·laborar en diverses publicacions al costat del catedràtic Enrique Álvarez Conde.

La representació lletrada de la universitat va comunicar a la jutgessa del cas màster que s'havien localitzat nous documents sobre aquests estudis, fet davant del qual la magistrada va reclamar el seu enviament «urgent» per incorporar-los a la peça separada que indaga sobre els estudis del líder del PP, de cara a la seva anàlisi.