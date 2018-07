Detenen al Senegal l'assassí que va fugir de la presó a Cantàbria

Agents de la Policia Nacional, en col·laboració amb les autoritats senegaleses, van detenir Guillermo Fernández Bueno, el reu fugat de la presó càntabra del Dueso fa una setmana. L'arrest va tenir lloc a la frontera entre el Senegal i Gàmbia i la policia va confirmar a través d'un examen d'empremtes dactilars la identitat d'aquest home, de 41 anys i nascut a Santander. El detingut, l'últim domicili conegut del qual es trobava a Tenerife, portava un passaport fals i intentava creuar la frontera entre els dos països en el moment de la detenció.

Va ser arrestat en companyia de la seva parella, una educadora social a la qual va conèixer quan aquesta treballava com a voluntària a l'antiga presó provincial de Santander i amb la qual va fugir després d'un permís penitenciari. Fernández Bueno complia condemna a la presó del Dueso per violar i assassinar en una cafeteria de Vitòria una empleada de la neteja l'any 2000. A més, compta amb una altra condemna de nou anys per una altra agressió sexual comesa amb anterioritat.

Aquest reclús va sortir de la presó del Dueso, a Santoña, per gaudir d'un permís d'una setmana que se li havia concedit, però el diumenge dia 21, quan concloïen els set dies establerts, no va tornar a la presó. Per això, des del centre penitenciari de Santoña van enviar una comunicació a totes les direccions de la Policia Nacional i les zones de la Guàrdia Civil per posar en marxa el dispositiu per a la seva recerca i detenció. Des de dijous de la passada setmana estava activa una ordre internacional de detenció a través de la qual s'havia demanat la col·laboració dels cossos de seguretat d'altres països.