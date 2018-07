Detenen el marit d'Ana Rosa Quintana per contractar Villarejo en un xantatge

L'empresari sevillà, Juan Muñoz, ha estat detingut per contractar al comissari de policia José Manuel Villarejo per executar un xantatge. Juntament amb l'empresari, marit de la periodista Ana Rosa Quintana, han estat arrestats el seu germà i el seu advocat.

Segons fonts de la investigació citats per aquest mitjà, els germans Muñoz i el seu advocat van contractar el passat mes de novembre a Villarejo perquè seguís a una persona i li fes xantatge per intentar recuperar un deute. Com a conseqüència de la detenció, estan sent registrats domicilis i despatxos professionals dels germans Muñoz a Madrid, Sotrogrande i Marbella.

La Fiscalia ha informat que els delictes que se'ls imputen són descobriment i revelació de secrets i extorsió, dins d'unes diligències que són secretes.

Les acusacions contra Muñoz, el seu germà i el seu advocat es basen en enregistraments confiscats a Villarejo en els registres que va ordenar el jutge quan es va produir la seva detenció, uns àudios amb converses que està analitzant la unitat d'Assumptes Interns de la Policia Nacional i remetent al jutge de l'Audiència Nacional en diferents informes.

Un dels últims informes que va rebre el magistrat, tracta sobre una conversa gravada l'any 2015 entre Villarejo i Corinna , l'amiga de Juan Carlos I, en la qual ella desvetlla que el Rei emèrit tenia comptes a Suïssa i que va ser utilitzada com testaferro per ocultar el seu patrimoni a l'estranger.

Sobre la base d'aquests enregistraments, De Egea va prendre declaració la setmana passada a Villarejo, qui va argumentar que va ser a parlar amb Corinna per ordre de l'Estat per solucionar els problemes entre ella i el monarca.

Aquest mateix dimarts, el jutge ha arxivat dos de les cinc peces del cas en relació a clients de Villarejo, sobre dos encàrrecs al excomisario per part d'un bufet d'advocats i de la família propietària de la urbanització de luxe de la Finca, a Pozuelo de Alarcón (Madrid).

El cas Tàndem gira entorn dels treballs que ha fet Villarejo en les últimes dècades com a detectiu privat per a clients pels quals obtenia informació confidencial valent-se de la seva condició policial i després la venia a canvi de milions d'euros.