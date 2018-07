El Govern demana ajuda a la UE per fer front a l'allau d'arribades d'immigrants

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat a la Comissió Europea a través d'una carta «assistència d'emergència addicional» per fer front als creixents fluxos migratoris, segons va confirmar una portaveu comunitària. «Espanya ha sol·licitat ajuda d'emergència addicional que està sent tramitada i avaluada», va explicar la portaveu Natasha Bertaud, que va confirmar que la missiva ha estat rebuda i que la Comissió respondrà el més aviat possible, sense especificar un termini concret per a la resposta.

Per part seva, el president del PP, Pablo Casado, va assegurar que «l'esquerra no té el monopoli dels bons sentiments en immigració» i va defensar que la radicalitat de la qual l'acusen és «sinònim de tenir les coses clares, de tenir personalitat, independència i de no moure's com les branques, sinó de ser un tronc». Casado va assenyalar que és «fidel als principis» del partit en matèria d'immigració, que han estat «els més eficaços». I és que, segons el seu parer, quan la seva formació ha governat a Espanya «no hi ha hagut problemes amb l'acollida d'immigrants sinó tot el contrari».

Paral·lelament, el president de Ciutadans, Albert Rivera, va exigir des de la frontera de Ceuta al president del Govern «que s'impliqui» en la recerca de «solucions» per al «problema de la immigració irregular», que «deixi de mirar cap a una altra banda», que «doni suport a policies i guàrdies civils» i que abandoni les «ocurrències» i el «bonisme» que, segons va denunciar, estan generant un «efecte crida» que «pateixen» singularment les ciutats autònomes i les costes andaluses. Rivera va recórrer part de la tanca fronterera en companyia del coronel cap de la Comandància local de la Guàrdia Civil, José Luis Gómez Salinero.

Salvament Marítim ha coordinat la recerca de 26.602 persones en 1.237 pasteres des de gener fins al 23 de juliol de 2018. En aquestes actuacions, l'entitat ha rescatat 22.624 immigrants i el Marroc 3.825 persones; mentre que 153 han mort o desaparegut al mar. Solament a Andalusia havien coordinat la recerca de 26.062 persones en 1.214 pasteres a data 30 de juliol de 2018.