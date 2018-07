Un home assassina la seva dona de només 9 anys a l'Afganistan

Una nena afganesa de nou anys va ser assassinada diumenge pel seu marit a la província de Badghis (nord-oest), segons van confirmar les autoritats del país centreasiàtic, que van assegurar que el casament va tenir lloc fa dos anys. El portaveu del govern provincial, Naqibulá Amini, va detallar que el succés es va produir a la localitat de Kadanak a causa d'«un problema familiar», abans d'afegir que el sospitós, de 35 anys, va fugir. Amini va explicar que el pare de la nena, identificada com Samia, ha estat detingut «per forçar la seva filla a casar-se amb l'home». Així, va manifestar que l'home, Sharafudín, tenia una altra dona i va contreure matrimoni amb Samia en el marc d'un pagament per posar fi a una disputa entre dues persones.

L'assassinat de Samia es va conèixer un dia després que el Govern publiqués un informe dut a terme al costat del Fons de Nacions Unides per a la Infància (Unicef) sobre el matrimoni infantil al país. Segons l'informe, si bé s'ha registrat una reducció del deu per cent d'aquesta pràctica en els últims cinc anys a l'Afganistan, el nombre de casos segueix sent alt en aquest país. Així, un 42 per cent de les famílies afganeses tenen algun membre casat abans dels 18 anys.