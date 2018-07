Localitzen cinc espanyols a la zona del terratrèmol d'Indonèsia

El Ministeri d'Afers Exteriors, UE i Cooperació té localitzats almenys cinc espanyols a l'illa indonèsia de Lombok, sacsejada diumenge per un terratrèmol de 6,4 graus a l'escala de Richter, i cap d'ells ha patit danys, segons va explicar el titular del departament, Josep Borrell. El ministre va assegurar que l'ambaixada espanyola al país està en contacte amb els serveis de protecció civil que estan evacuant els estrangers, i de moment no hi ha constància que entre els espanyols hi hagi algun mort o ferit. Cal destacar que entre el 27 i el 28 de juliol, els dies anteriors al terratrèmol, 29 espanyols s'havien registrat a les vies d'accés a la muntanya Rinjani, on es troben atrapats 689 alpinistes.

Borrell va recordar que Exteriors disposa d'un número de telèfon d'emergència consular i també el tenen l'ambaixada espanyola i el consolat espanyol a Djakarta. De fet, va explicar que havia demanat als serveis d'informàtica del Ministeri que reorganitzin el web perquè aquests telèfons siguin més visibles.

«Molts espanyols desconeixen aquest servei que ofereix el Ministeri d'Exteriors», va afirmar, tot relatant que ell mateix ha rebut aquest cap de setmana trucades d'amics que s'interessaven per algun familiar o conegut a la regió. «Totes les ocasions són bones per millorar el servei, servirà per redimensionar el web i que la gent no hagi de trucar al ministre», va afegir.

L'Agència de Mitigació de Desastres d'Indonèsia va informar que els equips de rescat estan intentant arribar als centenars d'escaladors que s'han quedat encallats a la muntanya Rinjani. Sutopo Purwo Nugroho, portaveu de l'agència, va explicar que 820 persones es trobaven als peus del volcà quan es va produir el sisme i que 246 han estat evacuades amb èxit. Almenys 617 escaladors són estrangers. «Les famílies encallades a la muntanya Rinjani seran evacuades a través del camí de Sembalun», va indicar Asdiyanto.