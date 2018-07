Tots els vehicles d'emergències portaran els llums blaus

Tots els vehicles prioritaris en servei d'emergència portaran llums blaus.

A més dels vehicles policials, el portaran els vehicles d'extinció d'incendis, assistència sanitària i protecció civil-salvament.

La DGT dona un termini de dos anys perquè els titulars dels vehicles afectats canviïn el color groc pel blau.

Amb aquest canvi Espanya s'equipara a la normativa existent en la majoria dels Estats de la Unió Europea.

Segons informa la DGT, el color groc també s'utilitza per als vehicles lents, que són els que constitueixen un obstacle a la via per estar parats o estacionats o circular a escassa velocitat mentre estan realitzant un servei o treball a la via.

Un color per tant, que generava alguna confusió entre la resta d'usuaris de la via en no identificar de forma clara que els vehicles d'extinció d'incendis, assistència sanitària i protecció civil-salvament eren vehicles prioritaris en servei d'emergència que també tenen preferència de pas.

Amb aquest canvi, es materialitza una reivindicació històrica de les associacions i òrgans de les administracions públiques relacionades amb els vehicles de serveis d'emergències, a més del Defensor del Poble i el Congrés dels Diputats qui a través de diverses proposicions no de llei, han sol·licitat al Govern que unifiqui el color dels dispositius lluminosos dels vehicles prioritaris perquè en tots els casos sigui blau.



Més canvis

A més d'aquesta modificació, l'Ordre Ministerial recull altres canvis importants com per exemple, que els taxis portin la matrícula de darrere de color blau amb els caràcters en blanc. La placa de matrícula davantera seguirà sent de color blanc i els caràcters, de color negre.

Els titulars dels vehicles matriculats amb anterioritat a l'entrada en vigor d'aquesta ordre disposaran d'un termini d'un any per canviar la placa de matrícula posterior actual per la de color blau. Aquest canvi ve impulsat per l'aprovació en 2016 de la Proposició no de Llei sobre mesures davant l'increment de l'intrusisme i la pirateria en el transport públic de viatgers de vehicles de fins a nou places.

També es permetrà a partir d'ara si es té un accident o avaria, col·locar a l'exterior del vehicle un dispositiu lluminós de color groc, d'alimentació autònoma, alta visibilitat i que quedi estable sobre una superfície plana. S'inclou com un element opcional, al costat del triangle de perill, que segueix sent obligatori.

La DGT en aquest ordre del Ministeri de l'Interior incopora també la definició de Vehicle d'ús compartit, vehicle destinat al lloguer sense conductor que es dedica a un ús concatenat i intensiu per un nombre indeterminat d'usuaris dins d'una zona de serveis delimitada. Ha d'estar disponible, en qualsevol moment, per a ser utilitzat mitjançant l'ús d'aplicacions mòbils.

Així seran els vehicles d'emergències amb els nous llums - DGT

I afegeix que cada Administració Pública podrà establir l'obligatorietat de la utilització del distintiu d'ús compartit. S'ha de col·locar a l'angle superior esquerre del parabrisa del vehicle i, si aquest no disposa de parabrises, en lloc ben visible.

Aquests són alguns dels canvis més destacats de la modificació de l'Ordre Ministerial publicada al BOE.