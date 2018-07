Trump felicita el primer ministre italià per la seva política migratòria

El president dels Estats Units, Donald Trump, va felicitar el primer ministre italià, Giuseppe Conte, a qui va rebre a la Casa Blanca, per la política migratòria que ha adoptat el nou Govern del país, indicant que altres governs europeus haurien de seguir el seu exemple. «Estic molt d'acord amb el que esteu fent respecte a la migració i la immigració il·legal, fins i tot sobre la immigració legal. Itàlia ha adoptat una postura ferma a la frontera i, francament, esteu fent el correcte», va dir Trump a Conte davant els mitjans de comunicació.

El president dels EUA va considerar que, tot i que «pocs països» han adoptat una postura tan ferma com Itàlia, «una pila de països a Europa haurien de fer-ho», si bé no en va esmentar cap en concret. Conte, per part seva, es va limitar a respondre a la «càlida hospitalitat» de Trump. «És un gran honor per a mi, és clar. Gràcies per aquesta invitació», va dir. Per altra banda, el president dels Estats Units va assegurar que està disposat a reunir-se amb els líders de l'Iran «sense condicions prèvies» per superar la crisi desencadenada per la retirada nord-americana de l'acord nuclear signat per les potències mundials i la República Islàmica el 2015. «Em reuniria amb l'Iran si ells volguessin», va assenyalar Trump en ser preguntat sobre aquest assumpte durant la roda de premsa al costat del primer ministre italià. Va augurar que «probablement voldran reunir-se», i quan arribi el moment, va dir, estarà disposat a fer-ho quan i on vulguin.