Indignació a França per l'agressió d'un home a una dona al mig del carrer

La fiscalia de París va obrir una investigació després que una jove publiqués un impactant vídeo d'un home que la copeja a plena llum del dia després que ella respongués als seus comentaris obscens.

Marie Laguerre, una estudiant de 22 anys, va relatar la setmana passada a Facebook l'agressió que va patir per part d'un home d'uns 30 que li va fer comentaris i sorolls lascius.

"Li vaig dir que callés la boca i vaig seguir caminant", va explicar la jove. "No tolero aquest tipus de comportament. No puc callar i no hem de callar", va escriure en el missatge.

Però això "no li va agradar" l'home ", qui li "va llançar un cendrer a sobre "abans de" colpejar-la a la cara "davant dotzenes de testimonis asseguts a la terrassa d'un cafè. Encara que un dels testimonis va intentar detenir l'agressor, aquest va aconseguir fugir.

El text de la jove va ser publicat al costat d'un vídeo de l'agressió captada per una càmera de vigilància del cafè. "Assetjament de carrer, la prova en imatges", titulava aquest dilluns el diari Le Parisien, després que el missatge es tornés viral.

"El que està en joc és seriós: és la llibertat de les dones per circular lliurement en públic", va dir la secretària d'Estat encarregada de la igualtat entre les dones i els homes, Marlene Schiappa, en una entrevista amb el diari.

La ministra va indicar que el govern francès s'està preparant per impulsar aquesta tardor una llei que castigarà l'assetjament sexual en els espais públics amb multes en el terreny, una promesa del president Emmanuel Macron per combatre el sexisme.