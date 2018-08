181 alts comandaments de l'Exèrcit a la reserva demanen "respecte" a Franco

Una de les primeres mesures adoptades per Pedro Sánchez com a president del govern ha estat decidir l'exhumació de les restes de Francisco Franco del Valle de los Caídos, una decisió que no ha estat ben rebuda per alguns sectors. Els últims que l'han criticat són militars d'alta graduació retirats que han sortit en defensa de la figura del dictador.

Coronels, tinent coronels, almiralls i capitans de fragata de l'exèrcit espanyol a la reserva ha signat un manifest defensant la "figura militar del general Franco" davant la "campanya infame" impulsada contra el paper històric del dictador .

El document, avançat per OK Diario, porta per nom "Declaració de respecte i desgreuge al general Francisco Franco Bahamonde soldat d'Espanya".

En ell, asseguren que "després dels permanents atacs a la persona del general Franco des de la seva mort, esborrant sense pressa però sense pausa tot vestigi del seu quefer per Espanya en els moments històrics que li va tocar viure, l'esquerra política i tots els seus mitjans afins han impulsat una campanya sense mesura i difícilment comprensible, excepte per la seva obstinació visceral de revenja per esborrar mig segle de la nostra Història, mitjançant l'intent final de fer desaparèixer definitivament al principal artífex que aquesta Història no desaparegués".

El militars retirats afegeixen que la figura de Franco ha estat "vilipendiada fins a extrems inconcebibles".

També lamenten que s'ha utilitzat i targiversat la figura del dictador amb la finalitat d'ocultar "la realitat de l'actual enfonsament territorial de la Nació i la manifesta desigualtat entre els espanyols".