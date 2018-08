Catalunya rebrà 20.000 milions del sistema de finançament l'any que ve

La Generalitat de Catalunya disposarà d'un total de 19.019,11 milions euros en concepte de lliuraments a compte per al 2019, una xifra que suposa 1.371,02 milions més que aquest any (+7,77%), però haurà d'ajustar els seus pressupostos al límit de dèficit establert pel Govern de Mariano Rajoy, del 0,1%. La ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, va avançar a les comunitats que tindran 102.920 milions en lliuraments a compte per al 2019, un 7,23% més que aquest any.

En declaracions després de presidir el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), al costat de la ministra de Política Territorial, Meritxell Batet, Montero va explicar que les comunitats autònomes podran començar ja a elaborar els seus pressupostos per a l'any vinent, però tenint en compte la sendera d'estabilitat de l'anterior Executiu.

En el cas de Catalunya, la previsió total de finançament per al 2019 suma 20.157,89 milions d'euros, fet que suposa 988,84 milions més que el 2018, és a dir, un 5,16% més. També la Generalitat rebrà l'any que ve 1.263,57 milions per la liquidació del model de finançament corresponent a l'any 2017. En canvi, Catalunya haurà d'ajustar-se a l'objectiu de dèficit del 0,1 per cent i no del 0,3 per cent, com proposava el Govern de Pedro Sánchez en la nova sendera, que divendres passat va ser rebutjada pel Congrés. En la seva primera compareixença al Parlament, el conseller d'Economia de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar que hauria de compensar amb vista al 2019 un total de 688 milions en haver d'ajustar el dèficit del 0,4% fixat com límit aquest any al 0,1% establert pel Govern de Rajoy el 2019.

També el Consell de Política Fiscal i Financera va aprovar per unanimitat el pla economicofinancer presentat per Catalunya.La titular d'Hisenda va explicar que el Govern no ha rebut per part de les formacions polítiques cap proposta de distribució dels objectius recollits en el camí pressupostari que va aprovar.