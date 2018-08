Duplicaran els fons per combatre la violència de gènere en àmbit local

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, va anunciar que l'Executiu duplicarà per al 2019 el pressupost destinat als ajuntaments en el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere fins als 40 milions d'euros. Així ho va manifestar en la roda de premsa posterior a la Conferència Sectorial d'Igualtat en la qual van participar les comunitats autònomes. El Pacte contra la violència masclista rubricat pel Parlament preveu en el seu primer any de vigència 80 milions per a l'Administració General de l'Estat, 100 per a les autonomies i altres 20 per als municipis. No obstant això, a partir de l'any que ve, els ajuntaments sumaran altres 20 milions per lluitar contra aquest tipus de violència.

A més, Calvo va avançar que portarà al Consell de Ministres de divendres una reforma de la Llei de Bases del Règim Local per retornar als ajuntaments determinades competències en matèria social, entre les quals hi ha la lluita contra la violència de gènere. Aquesta mesura, que la ministra ja va avançar en la seva compareixença en seu parlamentària, es farà a través d'un Reial Decret per la via d'urgència, ja que és «la forma més ràpida», va aclarir.

«Han de rebre competències que se'ls van arrabassar per poder respondre millor en clau de política preventiva», va explicar Calvo, destacant el «consens» a la trobada territorial. Segons va destacar, «cal prevenir» i «fer que les dones surtin de l'espai de foscor» i acudeixin als ajuntaments a explicar el que els passa. A la reunió es van acordar els criteris de repartiment dels 100 milions d'euros destinats a les autonomies corresponents al Pacte d'Estat.