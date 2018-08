Imputen sis consellers madrilenys amb Gallardón

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón, que investiga el cas Lezo, va cridar a declarar com a investigats els propers 11 i 12 de setembre sis consellers de la Comunitat de Madrid presidida llavors per Alberto Ruiz-Gallardón en relació a la compra suposadament irregular de l'empresa Inassa per part del Canal de Isabel II.

En una providència, el titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 acorda citar a declarar la «resta de membres del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de Madrid de 29 de novembre de 2001» en tenir en consideració un informe del Ministeri Públic. Tot i que ja s'han practicat «la major part de les diligències probatòries», assegura el jutge, considera que és procedent cridar a comparèixer els exconsellers per continuar aclarint els fets relacionats amb la compra de l'esmentada mercantil colombiana «mitjançant la utilització d'una societat interposada residenciada en un paradís fiscal», concretament la companyia panamenya Aguas de América SA.