El president de l'Iran no dialogarà amb Trump

El comandant en cap de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, Mohammad Ali Yafari, va assegurar que el president del país, Hassan Rohani, no es reunirà amb el seu homòleg nord-americà, Donald Trump, després que aquest oferís converses sense condicions. Yafari va destacar que l'Iran «no és Corea del Nord» i «no respondrà» a la seva oferta, alhora que va criticar que el mandatari nord-americà «desconegui el llenguatge de la lluita i llibertat de les nacions». «Vostè s'emportarà a la tomba el seu desig de reunir-se amb les autoritats de l'Iran. No veurà aquest dia», va destacar, abans de manifestar que això «és un desig que seguirà sent així fins an darrer dia de la seva Presidència».