Casado visita Algesires i diu que «no hi ha papers per a tots els immigrants»

El president del PP, Pablo Casado, va visitar ahir diverses instal·lacions municipals de la localitat gaditana d'Algesires. Allà va defensar que s'apostés per un programa d'ajudes «tipus Pla Marshall» de la Segona Guerra Mundial, per a Àfrica, al mateix temps que va demanaral Govern central que actuï «amb responsabilitat i sense demagògia» davant el «drama» de la immigració.

Així ho va indicar Casado després d'una visita amb la finalitat de conèixer la feina que Salvament Marítim, Creu Roja i Guàrdia Civil realitzen amb l'acolliment dels immigrants que han arribat últimament a les costes gaditanes.

«He pogut conversar amb ells en anglès o francès i és una bona notícia que hagin abandonat ja el vaixell de Salvament», va detallar sobre aquest tema el dirigent. «Tal com he pogut conversar amb els immigrants, la majoria del Sahel i algun del Magrib, estem veient que la política d'immigració no admet demagògies, sinó que s'ha d'abordar en una doble perspectiva», va aprofundir Casado. En aquest aspecte, va indicar que aquesta doble perspectiva es basa «primerament en un suport a les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat (FCSE) i en la defensa fronteres que no són només espanyoles sinó també europees», així com en«un programa de cooperació eficaç i en el lloc d'origen». Casado va retreure a Sánchez haver acollit l' Aquarius perquè, segons ell, «això genera un efecte crida».

El líder popular va afirmar que l'afecta conèixer les seves situacions i va assegurar que «el monopoli dels bons sentiments no és de l'esquerra». Tot seguit va dir que no hi pot haver «papers per a tothom» i va afirmar que l'estat del benestar «no és il·limitat».