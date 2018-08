El Catecisme canvia i declara la pena de mort «inadmissible»

El papa ha declarat la pena de mort «inadmissible» sota qualsevol circumstància després de fer un canvi en la redacció de l'article 2267 del Catecisme de l'Església Catòlica que es refereix a la mateixa. En el nou escrit, l'Església ensenya, a la llum de l'Evangeli, que «la pena de mort és inadmissible, perquè atempta contra la inviolabilitat i la dignitat de la persona i es compromet amb determinació a la seva abolició a tot el món». La decisió del pontífex va ser adoptada després d'una reunió amb el Prefecte per a la Congregació de la Fe, el cardenal espanyol Luis Francisco Ladaria Ferrer, el passat 11 de maig quan es va disposar que la nova doctrina fos traduïda a totes les llengües i inserida en les edicions del Catecisme.

El papa ha eradicat del Catecisme la defensa de la pena de mort que en el passat feia l'Església en alguns casos. En la redacció anterior, el Catecisme la justificava quan estava «fos l'únic camí possible per defensar eficaçment de l'agressor injust les vides humanes». Experts a l'Església Catòlica han explicat que els canvis en el Catecisme, encara que no són habituals, sí són possibles perquè les seves formulacions estan «subjectes» a les «circumstàncies» de cada moment històric. Creuen que darrere de la modificació sobre la pena de mort es troben el «desig que es defensi la vida sempre», la «gran sensibilitat social» de Francisco i les actuals possibilitats de reinserció.