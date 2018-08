La CE atorga 3M d'euros extra al govern espanyol per respondre a l'arribada de migrants

La Comissió Europea (CE) ha anunciat que dotarà amb 3 milions d´euros extra el paquet d´ajuda al govern espanyol per fer front a l´arribada d´immigrants. La partida s´afegeix als prop de 30 milions per a "assistència d´emergència" que l´executiu europeu ja tenia previstos. La mesura ha estat anunciada avui després després d´una reunió entre el comissari europeu de migració, Dimitris Avramopoulos, la vicepresidenta del govern, Carmen Calvo, i els ministres d´exteriors, Josep Borrell, de l´interior, Fernando Grande-Marlaska, i de treball, Magdalena Valerio.

En un comunicat posterior, el govern espanyol ha assegurat que la CE "col·labora estretament amb Espanya i recolza plenament els esforços del govern per desenvolupar una resposta eficaç al creixement del nombre d´arribades produït els darrers mesos, així com els esforços per protegir les fronteres exteriors de la Unió Europea, i en particular de les costes d´Andalusia".

La CE també anuncia que està disposada a incrementar les ajudes econòmiques al Marroc. Actualment ja hi ha prevista una concessió "urgent" de 55 milions d´euros per a programes de gestió tant al Marroc com a Tunísia.

Tant la CE com el govern consideren "necessari" augmentar la cooperació amb els països africans dels quals surten la majoria d´embarcacions cap a Europa, amb l´objectiu que aquests reforcin la seva "capacitat de gestió de les seves fronteres". També aposten per "afrontar les causes profundes de la migració".

El mateix comunicat fa palès que el govern espanyol "està disposat a facilitat assistència financera o tècnica" quan se sol·liciti, i afirma que "el desafiament migratori que afronta el conjunt d´Europa requereix una solució europea, i no nacional".