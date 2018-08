Interior fulmina el cap de l'UCO en suspendre operacions per falta de fons

El ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, va destituir ahir al coronel cap de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil, Manuel Sánchez Corbí, per «pèrdua de confiança». La decisió va ser adoptada després que Sánchez Corbí signés el passat 25 de juliol una ordre interna comunicant als diferents departaments que quedava «temporalment suspesa» qualsevol activitat de la UCO que requerís realitzar despeses de la partida de fons de despeses reservades. Fonts del Ministeri de l'Interior van explicar que el llavors cap de la UCO va adoptar aquesta decisió sense haver rebut per a això cap ordre, ni dels seus comandaments ni del poder judicial. I que amb ella es van posar en risc operacions policials que estaven en marxa. Segons al·lega el Departament dirigit per Grande-Marlaska, allò que estava fent el nou equip en el ministeri era una «avaluació» de les despeses per analitzar com s'estaven aplicant les partides pressupostàries disponibles, però en cap cas s'havien suspès ni anul·lat els fons de la UCO. L'ordre interna signada per Sánchez Corbí ja va provocar la reacció de l'Associació Unificada de Guàrdies Civils (AUGC), majoritària dins de l'institut armat, que va demanar explicacions al Ministeri de l'Interior. Ahir, l'Associació Pro Guàrdia Civil (Aprogc) va exigir que el ministre doni explicacions sobre la destitució, que qualifica de «molt mala notícia» perquè sota el seu mandat la UCO ha aconseguit «grans èxits» en la lluita contra la corrupció, el crim organitzat i la resolució de crims importants. El portaveu del PP en el Senat, Ignacio Cosidó, reclamarà la compareixença de Marlaska en la Cambra alta mentre que el PDeCAT farà el mateix en la comissió corresponent del Congrés. El president de Ciutadans, Albert Rivera, va criticar la destitució convençut que «Pujol, Bárcenas, els lladres dels ERE i companyia estaran contents».