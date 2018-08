L'aterratge de Sánchez a La Moncloa dispara el PSOE en intenció de vot al CIS

El PSOE seria la força més votada si ara hi hagués eleccions, segons el Baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques (CIS) corresponent al passat mes de juliol. En concret, després de l'arribada de Pedro Sánchez al Govern, el resultat dels socialistes es dispara fins a un 29,9% d'intenció de vot, traient 9,5 punts d'avantatge al PP i Ciutadans, que empatarien en la segona posició, mentre que Units Podem i les seves confluències es desplomarien fins a un 15,6%.

L'enquesta, publicada aquest dijous, es basa en 2.485 entrevistes personals i domiciliàries realitzades en 256 municipis de 47 províncies entre l'1 i el 10 de juliol i té un marge d'error de més / menys 2%.

Es tracta de la primera enquesta electoral realitzada pel CIS després del triomf de la moció de censura que va portar Pedro Sánchez a La Moncloa. El treball de camp es va realitzar quan es complia un mes de la formació del nou Govern i el PP celebrava la primera volta de les seves primàries, que va tenir lloc el 5 de juliol, però abans de l'elecció de Pablo Casado al capdavant del partit en el Congrés que va concloure el 21 de juliol.

Així, la tornada del PSOE al Govern ha suposat un revulsiu per al partit que es col·loca com a força més votada per primera vegada des d'abril de 2009. Amb el 29,9% d'intenció de vot que li atorga el CIS, aconsegueix la seva millor marca des de gener de 2013, quan es va anotar un 30,2%.



Gairebé set punts

En concret, el seu percentatge ha pujat gairebé 7 punts des del gener, quan el baròmetre li va concedir un 22% d'estimació, i experimenta una pujada de 7,3 punts respecte al seu resultat de les eleccions generals de 2016.

El PSOE també guanya en vot ja decidit. Quan el CIS pregunta als enquestats a qui votaria si les eleccions fossin demà, el 23,9% diu que als de Sánchez, mentre que Ciutadans se situa en segon lloc amb un 11,3% i el PP cau a la tercera plaça amb un 10,2%. No obstant això en l'estimació de vot realitzada per l'institut demoscòpic, els de Pablo Casado i els d'Albert Rivera empaten amb un 20,4%.

El president del Govern, Pedro Sánchez, va explicar ahir que ha demanat al president del PP, Pablo Casado, «una oposició responsable i lleial en qüestions d'Estat» perquè «l'objectiu comú ha de ser avançar per Espanya».

Així ho va assenyalar el mateix Sánchez en el seu compte de Twitter, després de gairebé tres hores de conversa amb Casado al Palau de la Moncloa. Aquests assumptes d'Estat, segons va dir, són la migració, la política europea, la violència de gènere o infraestructures.

Sánchez no va esmentar la situació a Catalunya, un assumpte en el qual, segons havien avançat fonts de Moncloa i del PSOE, el Govern també espera del PP una oposició tan lleial i responsable com la que van exercir els socialistes amb Mariano Rajoy.

El líder del PP, Pablo Casado, va assegurat que es vol fiar del Govern de Pedro Sánchez en què no cedirà davant els independentistes, però va advertir que serà «tremendament exigent" i si en algun moment pensa que està "contemporitzant» amb els secessionistes serà el primer a denunciar -ho.

El president del PP va assegurar que la col·laboració amb Sánchez es manté a Catalunya, recalcant que li va oferir els vots del PP del Senat per tornar a aplicar el 155 si calgués, encara que espera no haver d'arribar «a aquests extrems».