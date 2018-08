Mor la tintorera que va desencadenar el pànic a Cales de Mallorca

La inesperada presència d'una tintorera en plena riba de l'actualment massificada costa de Cales de Mallorca (municipi de Manacor) ha acabat amb la trista notícia de la seva mort. L'ajuntament de Manacor va informar que l'animal «es va acostar a la riba amb símptomes d'estar malalt i al final ha mort».



La platja d'Els Diumenges Petits va ser reoberta als banyistes. Entorn de les 3 de la tarda va ser quan es va veure a la tintorera, la grandària era de més de dos metres.





El consistori manacorí detalla que «la tintorera que ha aparegut avui, dijous, a la platja d'Els Domingos Petits ha estat evacuada a les set del vespre per els, que res han pogut fer per recuperar l'animal i ha estat traslladat a les instal·lacions de l'aquari palmesà, on presumiblement es realitzarà l'autòpsia».L'esmentada platja ha estat tancada al bany «des d'aproximadament les 16 hores, quan elshan prohibit el bany després albirar la tintorera». Immediatament els efectius de lade la Policia Local «s'han desplaçat fins al lloc dels fets peri s'ha activat el protocol d'emergències propi d'aquestes situacions». També han acudit efectius de lai s'han mobilitzat biòlegs marins del Palma Aquàrium, que segons les primeres informacions «han detectat enEls especialistes «han estudiat in situ l'tintorera i han decidit evacuar-la». Així, juntament amb els equips d'emergències han capturat l'animal, "que ha acabat morint i ha estat traslladat a les dependències de l'aquari de Palma".Davant la gran expectació que ha causat aquest fet a la concorreguda platja (Cales de Mallorca és el nucli del municipi de Manacor amb major nombre de places hoteleres), «els socorristes i efectius policials han garantit des del primer moment la seguretat dels residents, els turistes i els curiosos que s'han acostat a Cales de Mallorca». Segons testimonis, la tintorera «ha arribat a la. Des del Servei d'Emergències de les Illes Balears indiquen que l'extracció de l'animal del medi marí és l'última opció que es pren ja que en la majoria d'ocasions en què les tintoreres s'acosten a les platges aquestes recuperen l'orientació i abandonen el lloc. Aquest cop, però, ha estat necessària la intervenció dels biòlegs marins, que res han pogut fer per salvar la vida de l'animal.