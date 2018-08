El PP creu que «ha exercit més de president del govern Casado en dues setmanes que Sánchez en dos mesos»

El secretari general del PP, Teo García Egea, ha valorat negativament el temps que Pedro Sánchez porta de president del govern espanyol. Aprofitant el balanç que ha fet de final de curs polític Sánchez, el popular ha criticat que l'executiu socialista "ja tenia problemes de legitimitat en origen, i ara els té en l'exercici del govern". "Va arribar amb una moció de censura pactada amb els que va dir que no pactaria, traint els que li van donar confiança, i ara està quedant clar que no està a l'alçada del càrrec per la seva inoperància", ha dit.

Així, segons García Egea, "qui ha exercit de president realment aquestes dues setmanes és Pablo Casado, amb propostes concretes, mesures econòmiques i socials, desgranant la realitat del que Espanya necessita en totes les matèries". "Ha parlat més clar en dues setmanes Pablo Casado que Pedro Sánchez en dos mesos, perquè al PP se l'entén i les seves propostes tenen fruits", ha afegit des d'Eivissa.

El dirigent popular també ha criticat que el president espanyol hagi "tret pit de xifres econòmiques", perquè, segons ell, són "fruit de les polítiques del PP". en aquest sentit, ha carregat contra l'executiu espanyol perquè "és el govern del canvi, però del canvi a pitjor".

Com a exemple, García Egea ha acusat els ministres de l'Estat d'haver "menyspreat a la Policia i a la Guardia Civil" des que van entrar al govern. Lligat amb això, a més, ha criticat que Sánchez hagi decidit establir un comandament únic operatiu per a les fronteres espanyoles "sense consultar a les forces i cossos de seguretat de l'Estat". "Ens sembla una improvisació digna d'un govern feble. Hauria d'explicar el seu pla i plantejar-lo a Europa", ha dit parlant de la proposta en política migratòria del govern de Sánchez.