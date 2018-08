Una professora diu que no recorda si Casado va anar a classe del màster

Una professora del màster de Pablo Casado va afirmar davant la jutgessa que investiga el cas que no recorda res del líder del PP, ni tampoc si va anar a classe. Alicia López de los Mozos, que també ha declarat com a investigada en el cas del màster de Cifuentes, va qualificar un dels treballs que va fer Casado per aprovar el màster de Dret Autonòmic el curs 2008-2009. Davant la jutgessa Carmen Rodríguez-Medel, però, va afirmar que no recorda res, segons fonts presents a la declaració. La jutgessa pren declaració aquest dijous a un total de sis investigats i sis testimonis i les citacions continuen divendres amb cinc testimonis més. Entre els investigats hi ha tres companyes de classe de Casado. Les seves declaracions poden fer decantar la jutgessa, que podria demanar al Suprem que investigués Casado. Rodríguez-Medel ja ha rebut tota la informació que acredita que Casado és aforat (és diputat al Congrés). Les declaracions es produeixen mentre Casado es reuneix amb el president espanyol, Pedro Sánchez, a La Moncloa.