Ascendeixen a sis els morts per la violència postelectoral en Zimbàbue i també va haver-hi catorze ferits. La situació seguia sent tensa ahir a la capital zimbabuense, Harare, a l'espera de la proclamació dels resultats oficials. Els manifestants, reprimits per la Policia i l'Exèrcit, van denunciar el retard en l'anunci de resultats dels comicis presidencials del dilluns i un suposat frau contra el qual consideren guanyador, Nelson Chamisa [a la foto].