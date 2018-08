El Govern centralitza en un comandament

El comandament únic operatiu, un general de la Guàrdia Civil, dirigirà un Centre de Coordinació que centralitzarà el seguiment de totes les actuacions relatives a immigració irregular a l'estret de Gibraltar, mar d'Alborán i aigües adjacents, aprovat aquest divendres en Consell de Ministres i anunciat en la roda de premsa posterior pel president del Govern, Pedro Sánchez. A més, el comandament únic centralitzarà la recepció d'informació sobre immigració irregular en els països d'origen i coordinarà les operacions de les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat de les fronteres marítimes (Mar Territorial) de caràcter permanent (SIVE), les activitats de la armada i de Vigilància Duanera a les tasques de control d'embarcacions d'immigrants irregulars.

També coordinarà les actuacions dels mitjans de Salvament Marítim (SASEMAR) i del Servei Aeri de Rescat (SAR) involucrats en la localització, ajuda i assistència de les embarcacions d'immigrants i, si escau, el rescat dels seus ocupants.



Relacions amb les institucions

Així mateix, gestionarà les relacions amb totes les entitats i institucions de l'Administració General de l'Estat amb competències en immigració i amb les autoritats autonòmiques i locals, i coordinarà les actuacions de la Creu Roja en relació amb tasques de recepció i acollida dels immigrants.

Entre les seves competències hi haurà la de sol·licitar en cas necessari el reforç de mitjans i proposar noves operacions o procediments d'acord ho exigeixin els canvis en els fluxos migratoris.

Al Centre de Coordinació s'integraran representants de les Forces Armades, FRONTEX, Centre Nacional d'Intel·ligència, Guàrdia Civil, Policia Nacional, Departament Adjunt de Vigilància Duanera, capitanies marítimes, SASEMAR i Creu Roja, aportant cadascú els recursos humans i els mitjans materials pertinents.

L'actuació del comandament únic es basarà en la legislació nacional i internacional vigent i en els convenis subscrits en matèria de seguretat marítima i salvament en el mar. Una de les seves prioritats serà protegir la vida dels immigrants nàufrags i respectar la seva dignitat i els drets humans, amb especial atenció als col·lectius més vulnerables, com és el cas dels menors no acompanyats (MENA). Interior argumenta que la pressió migratòria que s'ha produït a Espanya de manera intensa des de l'any 2017, que va suposar un increment del 301,2% sobre les arribades de 2013 exigeix l'adopció de mesures urgents per coordinar totes les actuacions desenvolupades per l'Administració General de l'Estat i recorda que el dispositiu aprovat avui és similar al que es va crear el 2006 per fer front a l'arribada massiva d'embarcacions a Canàries.



Diversos ministeris

En aquestes actuacions, a més del Ministeri de l'Interior i les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, estan involucrats el Ministeri de Foment, el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, el Ministeri d'Hisenda, el Ministeri de Defensa, i el Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social.

De forma paral·lela, les actuacions posades en marxa pel Govern en els països origen dels fluxos migratoris seguiran constituint una eina bàsica per fer front a la immigració irregular.

La Xarxa Espanyola d'Immigració i Ajuda al Refugiat valora «positivament» la creació d'un comandament únic i conjunt de tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat per coordinar la immigració a frontera i en l'Estret, però li demana que actuï amb diàleg.



Xarxa d'Immigració

La Xarxa proposa al Govern de Pedro Sánchez que aquest comandament tingui un «desenvolupament normatiu ple i no únicament un nomenament» i li suggereix que inclogui òrgans i recursos tècnics suficients per a «poder establir un diàleg porós dels cossos i forces de seguretat de l'estat com fa FRONTEX i altres organismes europeus que compten amb la veu de la societat civil». Per a l'organització, el comandament conjunt anunciat pel líder de l'Executiu aquest divendres 3 d'agost «és d'especial importància per incrementar l'efectivitat dels recursos».