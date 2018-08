Les maltractades no hauran de declarar per rebre protecció

Les víctimes de violència de gènere no tindran l'obligació de declarar contra els seus agressors per rebre protecció social i jurídica, com necessitaven fins ara, i disposaran d'altres possibilitats a més de la sentència ferma per acreditar la seva condició de maltractades. Així ho estableix el reial decret aprovat ahir pel Consell de Ministres de mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere. El text retorna als consistoris les competències en promoció de la igualtat i la lluita contra la violència de gènere, a més, enforteix la tutela judicial, l'accés a la justícia i als recursos d'assistència a les víctimes de gènere. La reforma de la llei contra la violència de gènere pretén «millorar» la participació de la víctima en el procés penal, amb la designació urgent d'advocats i procuradors.